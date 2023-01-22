Драка россиянок в магазине из-за плевка в ребенка попала на видео

«Как стало известно, случайная покупательница в одной из "Пятерочек" плюнула в чужого ребенка, а мать попыталась заступиться, догнав уходящую обидчицу», — объяснили администраторы сообщества.

На опубликованных кадрах видно, как одна из покупательниц проходит мимо маленькой девочки, на секунду останавливается и делает характерное для плевка движение губами, после чего уходит к кассам. Это замечает мать ребенка и, догнав хулиганку, отводит ее для принесения извинений девочке. В какой-то момент женщины начинают драться — в ход идут руки, ноги и даже продуктовая корзина.

В конце видео показан отрывок, как женщина в красной куртке, плюнувшая ранее в ребенка, выходит из магазина и резко толкает стоявшую на лестнице уже другую женщину. Пострадавшая россиянка пролетает все ступеньки и падает на обледеневшую дорогу.

«Как потом жить, зная, что подобное происходит каждый раз?», «Еще и толкнула женщину на выходе, ужас просто. Ей место в тюрьме», «Дурка», — прокомментировали москвичи.

Ранее на видео попала массовая драка двух компаний на Красной площади в центре Москвы.