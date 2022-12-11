Люди
12:57, 11 декабря 2022
1 мин.

Массовая драка в центре Москвы попала на видео

Массовая драка в центре Москвы попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

На видео попала массовая драка двух компаний на Красной площади в центре Москвы. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«Даешь кулачные бои на катке!», «Колхоз приехал в Москву, а привычки остались», «Коньки не поделили что ли», «Да, драки уже не те», — прокомментировали юзеры.

На опубликованных кадрах видно, что между собой дерутся несколько подростков. Собравшиеся вокруг люди пытаются их разнять.

Ранее на одной из центральных улиц Москвы произошла массовая драка мигрантов. На опубликованных кадрах видно, как люди в оранжевой рабочей форме и несколько человек, одетых в штатскую одежду, устроили разборки прямо на проезжей части.

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