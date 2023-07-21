10:41, 21 июля 2023
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Драка мужчин на станции московского метро попала на видео
Мужчина избил пассажира московского метро из-за случайного толчка в плечо.
Кадр: Telegram-канал прокуратуры г. Москвы
Агрессивный пассажир московского метро избил мужчину на станции «Проспект Вернадского» из-за случайного толчка в плечо. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале столичной прокуратуры.
На кадрах 40-летний злоумышленник толкает задевшего его мужчину в спину и тот падает на пол лицом вниз. Далее между ними завязывается драка, в которой агрессор наносит несколько ударов по голове пострадавшего.
Действия злоумышленника квалифицированы по статье 116 УК РФ («Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль»).
Ранее бой в стиле ММА в вагоне московского метро попал на видео.