Массовая драка произошла на свадьбе в Москве

Массовая драка с участием пяти человек произошла на свадьбе в одном из ресторанов Москвы. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает РЕН ТВ.

Сообщается, что хулиганы ворвались в разгар торжества в заведение на Краснопресненской набережной. Двое ворвавшихся в ресторан мужчин набросились на двух гостей праздника.

Всего в драке участвовали пять человек. После конфликта мужчин доставили в отделение полиции для выяснения причин случившегося и дальнейших разбирательств.

Ранее массовая драка с участием 50 человек произошла в Москве. Конфликт случился на соревнованиях по рестболу.