17:52, 19 марта 2023
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Массовая драка произошла на свадьбе в Москве
На свадьбе в московском ресторане произошла массовая драка с участием пяти человек.
Фото: Unsplash
Массовая драка с участием пяти человек произошла на свадьбе в одном из ресторанов Москвы. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что хулиганы ворвались в разгар торжества в заведение на Краснопресненской набережной. Двое ворвавшихся в ресторан мужчин набросились на двух гостей праздника.
Всего в драке участвовали пять человек. После конфликта мужчин доставили в отделение полиции для выяснения причин случившегося и дальнейших разбирательств.
Ранее массовая драка с участием 50 человек произошла в Москве. Конфликт случился на соревнованиях по рестболу.