Массовая драка с участием 50 человек произошла в Москве, сообщает ТАСС. Уточняется, что конфликт произошел на соревнованиях по рестболу.

По имеющейся информации, инцидент случился 18 марта на соревнованиях в «ВТБ-Арене» на севере столицы. Как сообщает агентство, конфликт произошел между участниками во время игры, который потом перешел в драку.

Массовая драка длилась не менее десяти минут. Нескольких участников инцидента задержали приехавшие на место полицейские.

Ранее драка кондуктора и пассажирки в подмосковном автобусе попала на видео. Женщины подрались из-за звонка по видеосвязи во время поездки в общественном транспорте.