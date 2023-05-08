Драка подростков на крыше подмосковной многоэтажки попала на видео
Подростки устроили драку на крышке многоэтажки в подмосковных Люберцах.
Несколько подростков устроили драку на крышке многоэтажки в подмосковных Люберцах. Видео с места происшествия опубликовал паблик ВКонтакте «Москва с огоньком | Новости Москвы».
По имеющейся информации, детей заметили очевидцы на крыше дома 19 на улице Льва Толстого. На кадрах молодые люди устроили драку прямо у края крыши здания.
Пользователей сети возмутила ситуация с открытыми люками дома, через которые можно залезть на крышу без особых препятствий. При этом поведение самих подростков они посчитали нормальным для их возраста. «Мы тоже по крышам в детстве бегали. Но аккуратно», «И чего? Мы тоже так играли», — написали юзеры в комментариях.
Ранее психолог назвала основные правила общения с трудными подростками.