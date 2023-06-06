Драка посетителя и охранника магазина за 83 пачки масла попала на видео
В Балашихе посетитель магазина украл 83 пачки масла и подрался с охранником.
В Балашихе посетитель магазина подрался с охранником после кражи товара сообщили «Мосленте» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
По данным ведомства, посетитель попытался вынести из магазина 83 пачки сливочного масла на восемь тысяч рублей. Охранник попытался задержать вора но тот ударил его кулаком и попытался скрыться с места происшествия на такси.
Сотрудники магазина успели нажать тревожную кнопку, по сигналу на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они заблокировали такси, задержали мужчину и и доставили в отдел полиции. Вором оказался 29-летний приезжий, сообщает пресс-служба
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