Драка посетителя и охранника магазина за 83 пачки масла попала на видео

В Балашихе посетитель магазина подрался с охранником после кражи товара сообщили «Мосленте» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.

По данным ведомства, посетитель попытался вынести из магазина 83 пачки сливочного масла на восемь тысяч рублей. Охранник попытался задержать вора но тот ударил его кулаком и попытался скрыться с места происшествия на такси.