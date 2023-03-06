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17:33, 06 марта 2023
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Массовая драка на цветочном рынке в Москве перед 8 Марта попала на видео

Массовая драка на цветочном рынке в Москве перед 8 Марта попала на видео
Кадр: Telegram-канал Mash

Массовая драка на цветочном Рижском рынке в Москве в понедельник, 6 марта, попала на видео, опубликованное Telegram-каналом Mash.

«Продавцы пытались поделить между собой гору покупателей, которые затариваются букетами к 8 Марта с самого утра. В итоге решили вопрос кулаками», — сообщил источник. На кадрах видно, как торговцев цветами разнимают правоохранители.

Полицейские прогнали всех участников конфликта с торговой площади, уточнил Mash. Сейчас вокруг Рижского рынка образовалась пробка из автомобилей, также попавшая на видео.

Ранее на видео попала массовая драка подростков в Подмосковье. Школьники устроили потасовку около торгового центра в Подольске.

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