Массовая драка на цветочном рынке в Москве перед 8 Марта попала на видео

«Продавцы пытались поделить между собой гору покупателей, которые затариваются букетами к 8 Марта с самого утра. В итоге решили вопрос кулаками», — сообщил источник. На кадрах видно, как торговцев цветами разнимают правоохранители.

Полицейские прогнали всех участников конфликта с торговой площади, уточнил Mash. Сейчас вокруг Рижского рынка образовалась пробка из автомобилей, также попавшая на видео.

Ранее на видео попала массовая драка подростков в Подмосковье. Школьники устроили потасовку около торгового центра в Подольске.