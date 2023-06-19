Драка россиянина с таксистом на Можайском шоссе попала на видео

На кадрах мужчина с голым торсом в разорванной футболке наносит удары водителю такси, сидящему в своей машине.

«А еще противней, что даже никто не вышел и не разнял, а все тихо проезжают дальше», «Когда не сказал спасибо аварийкой», «Разнимать надо, а не снимать», «Перегрелись из-за жары», — прокомментировали юзеры.

Ранее ночная драка в подмосковных Люберцах попала на видео. Во время конфликта между тремя мужчинами повреждения получили два автомобиля.