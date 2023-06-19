09:54, 19 июня 2023
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Драка россиянина с таксистом на Можайском шоссе попала на видео
Водитель авто подрался с таксистом на оживленном Можайском шоссе.
Кадр: группа «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте»
Водитель автомобиля подрался с таксистом прямо на оживленном Можайском шоссе в дневные часы. Драка попала на видео, опубликованное в группе «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте».
На кадрах мужчина с голым торсом в разорванной футболке наносит удары водителю такси, сидящему в своей машине.
«А еще противней, что даже никто не вышел и не разнял, а все тихо проезжают дальше», «Когда не сказал спасибо аварийкой», «Разнимать надо, а не снимать», «Перегрелись из-за жары», — прокомментировали юзеры.
Ранее ночная драка в подмосковных Люберцах попала на видео. Во время конфликта между тремя мужчинами повреждения получили два автомобиля.