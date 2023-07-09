Драка со стрельбой произошла в московском кафе

Два человека пострадали, получив ранения в драке со стрельбой в московском кафе на улице Беловежской. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщает РЕН ТВ.

Издание сообщает, что конфликт начался после того, как четырех человек не пустили в заведение. Один из них достал, предположительно, травматическое оружие и открыл из него стрельбу. В результате 41-летний мужчина получил пулю в грудь и был доставлен в больницу. Другой пострадавший отказался от госпитализации, передает РЕН ТВ.

Злоумышленники были задержаны полицией. Ими оказались три мужчины и девушка. Сейчас правоохранители выясняют все подробности случившегося.

Ранее драка мужчин на трамвайных путях в Москве попала на видео.