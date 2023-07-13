Драка у бара в центре Москвы попала на видео

Мужчина пытался разнять двух граждан у бара в центре Москвы, но был нокаутирован. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал МВД Медиа.

По данным ведомства, двое граждан вступили в конфликт у одного из заведений в Столешниковом переулке. 39-летний прохожий попытался разнять их, однако получил несколько ударов от одного из оппонентов и упал на асфальт, ударившись головой. Пострадавшего отвезли в больницу.