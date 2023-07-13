10:53, 13 июля 2023
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Драка у бара в центре Москвы попала на видео
Мужчина пытался разнять двух граждан у бара в центре Москвы и был нокаутирован.
Кадр: Telegram-канал МВД Медиа
Мужчина пытался разнять двух граждан у бара в центре Москвы, но был нокаутирован. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал МВД Медиа.
По данным ведомства, двое граждан вступили в конфликт у одного из заведений в Столешниковом переулке. 39-летний прохожий попытался разнять их, однако получил несколько ударов от одного из оппонентов и упал на асфальт, ударившись головой. Пострадавшего отвезли в больницу.
Нападавшего задержали. Им оказался 28-летний житель столицы. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее в Москве драка трансгендера и мужчины во «Вкусно — и точка» попала на видео.