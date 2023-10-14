Драка у ночного клуба в центре Москвы попала на видео
Четверо мужчин подрались у ночного клуба в центре Москвы.
Четверо мужчин подрались у ночного клуба на Новорязанской улице в центре Москвы. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком».
«Местные жители устали от постоянно орущих и дерущихся людей, выходящих утром из ночного клуба», — подписали ролик администраторы канала.
На кадрах два мужчины походят к другим двум мужчинам, стоящим у пешеходного перехода. В этот момент между ними завязывается драка, во время которой один из подошедших достает перцовый баллончик и распыляет его в лицо своего оппонента. После этого все четверо мужчин начинают тереть глаза и расходятся в разные стороны.
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