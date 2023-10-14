Драка у ночного клуба в центре Москвы попала на видео

«Местные жители устали от постоянно орущих и дерущихся людей, выходящих утром из ночного клуба», — подписали ролик администраторы канала.

На кадрах два мужчины походят к другим двум мужчинам, стоящим у пешеходного перехода. В этот момент между ними завязывается драка, во время которой один из подошедших достает перцовый баллончик и распыляет его в лицо своего оппонента. После этого все четверо мужчин начинают тереть глаза и расходятся в разные стороны.

Ранее стало известно о состоянии актера из «Трех мушкетеров» Баршака после уличной драки в Москве.