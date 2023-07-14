11:00, 14 июля 2023
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Драка в книжном магазине в Москве попала на видео
SHOT: мужчины подрались за книгу в московском магазине.
Кадр: Telegram-канал SHOT
Драка двух мужчин в книжном магазине в Москве попала на видео, опубликованное SHOT.
«Она тебе не поможет, черт ****. Отдай книгу эту!» — кричит в ролике один покупатель другому.
На кадрах между торговыми радами стоят три человека: два из них толкаются, а третий пытается их разнять. По имеющейся информации, потасовка произошла в магазине на Дмитровском шоссе. В итоге один из конфликтующих получил удар книгой по лбу. Причины драки неизвестны.
Ранее мужчина пытался разнять двух граждан у бара в центре Москвы и был нокаутирован. Ситуация попала на видео.