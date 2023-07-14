Драка в книжном магазине в Москве попала на видео

На кадрах между торговыми радами стоят три человека: два из них толкаются, а третий пытается их разнять. По имеющейся информации, потасовка произошла в магазине на Дмитровском шоссе. В итоге один из конфликтующих получил удар книгой по лбу. Причины драки неизвестны.

Ранее мужчина пытался разнять двух граждан у бара в центре Москвы и был нокаутирован. Ситуация попала на видео.