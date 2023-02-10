Драка мужчин в вагоне московского метро попала на видео

На кадрах видно, как двое мужчин борются в вагоне и один из них снимает куртку с другого. В это время остальные пассажиры прикрывают носы и рты, кашляя из-за газа.

«А людям все равно. Перцовкой залили, а они дальше сидят в телефоне и кашляют», «Не дай бог в такую суету попасть», «Точно два друга. Не поделили что-то, а напугали целый вагон метро», — прокомментировали юзеры.

Ранее в Москве задержали мужчину, устроившего драку в метро. 33-летний уроженец Курска избил своих оппонентов в вагоне и попал на видео.