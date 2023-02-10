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13:58, 10 февраля 2023
1 мин.

Драка мужчин в вагоне московского метро попала на видео

Драка мужчин в вагоне московского метро попала на видео
Фото: Telegram-канал «Подслушано Метро Москвы»

На видео попала драка двух мужчин в вагоне поезда московского метро. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Подслушано Метро Москвы».

«Два взрослых мужика устроили подобие брачных танцев с раздеванием и обнимашками. Чтобы окружающие тоже смогли разделить этот "романтичный" момент, один из участников конфликта залил вагон перцовкой», — говорится в подписи под видеозаписью.

На кадрах видно, как двое мужчин борются в вагоне и один из них снимает куртку с другого. В это время остальные пассажиры прикрывают носы и рты, кашляя из-за газа.

«А людям все равно. Перцовкой залили, а они дальше сидят в телефоне и кашляют», «Не дай бог в такую суету попасть», «Точно два друга. Не поделили что-то, а напугали целый вагон метро», — прокомментировали юзеры.

Ранее в Москве задержали мужчину, устроившего драку в метро. 33-летний уроженец Курска избил своих оппонентов в вагоне и попал на видео.

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