Драка мужчин в вагоне московского метро попала на видео
На видео попала драка двух мужчин в вагоне поезда московского метро. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Подслушано Метро Москвы».
«Два взрослых мужика устроили подобие брачных танцев с раздеванием и обнимашками. Чтобы окружающие тоже смогли разделить этот "романтичный" момент, один из участников конфликта залил вагон перцовкой», — говорится в подписи под видеозаписью.
На кадрах видно, как двое мужчин борются в вагоне и один из них снимает куртку с другого. В это время остальные пассажиры прикрывают носы и рты, кашляя из-за газа.
«А людям все равно. Перцовкой залили, а они дальше сидят в телефоне и кашляют», «Не дай бог в такую суету попасть», «Точно два друга. Не поделили что-то, а напугали целый вагон метро», — прокомментировали юзеры.
Ранее в Москве задержали мужчину, устроившего драку в метро. 33-летний уроженец Курска избил своих оппонентов в вагоне и попал на видео.