В Москве задержали устроившего драку в метро мужчину

Мужчину, устроившего драку в вагоне столичного метро, задержали в Москве. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудники московской полиции провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и по горячим следам задержали мужчину по месту проживания на улице Лавочкина. Он доставлен в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства», — рассказала она.

По словам представителя МВД, конфликт между тремя пассажирами произошел в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии метро в ночь на 28 января. Зачинщиком конфликта стал 33-летний уроженец Курска, который избил своих оппонентов и вышел на станции «Курская». Полиция устанавливает личности всех участников драки, добавила Волк.

Ранее избиение двух мужчин в метро попало на видео. На ролике, распространившемся в сети, запечатлено, как мужчина бьет ногами двух оппонентов, один из которых лежит на полу вагона.