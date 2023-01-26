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10:15, 26 января 2023
1 мин.

Драка подростка и женщины в московском метро попала на видео

Драка подростка и женщины в московском метро попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Женщина вступила в драку с подростком в вагоне поезда московского метро и попала на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«В метро женщина побила подростка за то, что он курил электронную сигарету в вагоне», — пояснили авторы канала.

На кадрах видно, как россиянка пытается выхватить какой-то предмет из рук молодого человека. Потасовка сопровождается руганью и толканиями с обеих сторон. В это время остальные пассажиры стоят и смотрят на происходящее.

«Красотка, так и надо», «По заслугам», «А мужики рядом стоят и смотрят», «Сейчас молодежь почти не знает границ нормы, и это печально», «Она права, но это было очень агрессивно», — прокомментировали юзеры.

Ранее танцевальный поединок в столичном метро попал на видео и возмутил пользователей сети.

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