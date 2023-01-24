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03:21, 24 января 2023
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Танцевальный поединок в московском метро попал на видео

Танцевальный поединок в московском метро попал на видео
Кадр: группа во ВКонтакте «Подслушано Метро Москвы»

Танцевальный поединок в столичном метро попал на видео и возмутил пользователей группы «Подслушано метро Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«Шоу "Танцы" на "Нахимовском проспекте"», — уточнил локацию автор ролика. На кадрах видео запечатлено, как двое молодых людей устроили танцевальный баттл в вагоне подземки. Под громкую музыку на площадке между дверями они поочередно демонстрировали пассажирам танцевальные элементы в стиле брейк-данс.

«Надоели эти клоуны. В метро должно быть тихо и спокойно», «Мы деградируем сильно и быстро», «Как людям скучно жить, что они занимаются этим в метро», «Зачем, а главное, почему?», «Как можно в такой грязи валяться, каждый раз удивляюсь танцорам, которые протирают пол в метро», «Работать бы лучше шли. Хотя, если мозга нет, то только трясти в метро конечностями и остается», — написали возмущенные москвичи.

Некоторые пользователи пошутили, что это выступают хореографы Мигель и Егор Дружинин, которые ведут шоу «Танцы». «Мигель и Егор Дружинин решили подработать», «Мигель уже не тот», — иронично высказались они.

Ранее «энергичный танец» девушки в вагоне московского метро попал на видео.

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