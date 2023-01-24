Танцевальный поединок в московском метро попал на видео

«Надоели эти клоуны. В метро должно быть тихо и спокойно», «Мы деградируем сильно и быстро», «Как людям скучно жить, что они занимаются этим в метро», «Зачем, а главное, почему?», «Как можно в такой грязи валяться, каждый раз удивляюсь танцорам, которые протирают пол в метро», «Работать бы лучше шли. Хотя, если мозга нет, то только трясти в метро конечностями и остается», — написали возмущенные москвичи.

Некоторые пользователи пошутили, что это выступают хореографы Мигель и Егор Дружинин, которые ведут шоу «Танцы». «Мигель и Егор Дружинин решили подработать», «Мигель уже не тот», — иронично высказались они.

Ранее «энергичный танец» девушки в вагоне московского метро попал на видео.