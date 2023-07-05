Дрессировщика Большого Московского цирка ввели в кому после драки с охранниками

Дрессировщика Игоря Корчагина ввели в искусственную кому после конфликта с охранниками в Перми, говорится в Telegram-канале руководителя Большого Московского цирка Эдгарда Запашного. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «112».

По имеющейся информации, артисты цирка поселились в одной из гостиниц Перми, куда по неизвестной причине на место были вызваны сотрудники охраны. чоповцы устроили конфликт с артистами с применением перцовых баллончиков, дубинок и травматического оружия .

Известно, что в результате потасовки с ушибом мозга, переломом основания черепа, переломом затылочной кости и отеком головного мозга госпитализировали дрессировщика Игоря Корчагина. Сейчас мужчина находится в коме.

По словам Запашного, ситуацию взял под контроль губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он заверил, что для выяснения причин и обстоятельств произошедшего в Пермь направлена делегация компании Росгосцирк. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Один из подозреваемых в нападении объявлен в розыск.

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