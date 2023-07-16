Николай Дроздов раскрыл свой диагноз

Катаракту и глаукому диагностировали у телеведущего, доктора биологических наук Николая Дроздова московские врачи, сообщает Shot. Зрение на одном глазу 86-летнего зоолога ухудшилось, за него «идет борьба».

По информации канала, проблемы с глазами у знаменитого ученого начались в начале года, когда он упал на улице, после чего много времени провел в больнице. Тогда ему заменили хрусталик, однако всех проблем это не решило.

В больнице Дроздов пробудет до конца июля.

Ранее сообщалось, что телеведущего готовят к гастроскопии.