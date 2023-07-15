Стало известно о состоянии находящегося в больнице Николая Дроздова

К подробному обследованию организма начали готовить находящегося в одной из столичных больниц телеведущего, доктора биологических наук Николая Дроздова, передает Zvezdanews со ссылкой на супругу зоолога Татьяну Дроздову. По ее словам, ученый останется в клинике еще на некоторое время.

Накануне Дроздов испытывал боли в желудке и кишечнике, но не хотел вызывать врачей. Однако жена уговорила его обратиться к медикам. Сейчас телеведущего готовят к гастроскопии. Он чувствует себя хорошо, но врачи решили перестраховаться и подробно обследовать его организм.

В начале 2023 года зоолог упал на улице и сломал несколько ребер, его госпитализировали. После выписки он проходил реабилитацию в другом медучреждении.