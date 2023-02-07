85-летнего телеведущего Дроздова выписали из больницы

О выписке из больницы известного ученого, телеведущего и путешественника Николая Дроздова стало известно телеканалу «360».

«Всю боль устранили. Все заросли трещины и переломы — можно ехать домой», — рассказал Дроздов.

Дочь 85-летнего зоолога подтвердила факт выписки и отметила, что родственники будут помогать ему в реабилитации после травмы. «Будем работать в этом направлении», — процитировал ее «360».

По данным телеканала, самочувствие у Дроздова пока слабое, но он не теряет позитивного настроя.

О госпитализации ведущего программы «В мире животных» стало известно в воскресенье, 29 января. На тот момент ученый находился в больнице уже около недели. У него диагностировали множественные переломы и ушибы.