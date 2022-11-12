Жители России раскрыли свое отношение к дружбе с коллегами

Свое отношение к коллегам раскрыли жители России в соответствующем опросе сервисов «Работа.ру» и СберАвто, результаты которого оказались в распоряжении «Ленты.ру». Стало известно, что большая часть респондентов (61 процент) хотела бы дружить с теми, с кем приходится работать.

«Треть участников исследования (33 процента) сообщила, что после работы неформально общается с коллегами в офисе. Почти столько же опрошенных рассказали, что проводят досуг с коллегами в нерабочее время — ходят на выставки, в кино или кафе», — говорится в исследовании.

Еще 11 процентам россиян хватает общения с коллегами на корпоративах, а пять процентов отметили, что дружат с людьми с работы и даже вместе путешествуют.

Среди опрошенных были и те, кто не хочет заводить близкие отношения с коллегами (девять процентов), предпочитая не смешивать работу и личную жизнь.

Ранее подробности взаимоотношений с коллегами по программе «Спокойной ночи, малыши!» на Первом канале раскрыла известная телеведущая Оксана Федорова.