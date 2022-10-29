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00:12, 29 октября 2022
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Оксана Федорова раскрыла подробности взаимоотношений с коллегами на Первом

Оксана Федорова
Оксана Федорова
Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

Подробности взаимоотношений с коллегами по программе «Спокойной ночи, малыши!» на Первом раскрыла в беседе с «Мослентой» известная телеведущая, в прошлом «Мисс Вселенная» и основательница благотворительного фонда Оксана Федорова.

«В мой первый рабочий день съемочная группа встретила меня неохотно. Через год, когда мы отмечали мой день рождения, съемочная группа поделилась со мной секретом. Выяснилось, что никто не думал, что мое пребывание в программе затянется», — призналась телеведущая.

По словам Федоровой, в начале карьеры на телевидении ее поддержал только один человек — художник Александр Саушкин. Знаменитость отметила, что именно он первый сказал: «Она останется надолго».

Ранее бывшая «Мисс Вселенная» назвала главные сложности в воспитании детей. Знаменитость рассказала, что ограничивает использование девайсов в своей семье.

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