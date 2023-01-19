Известный хореограф Дружинин определил главное качество москвичей

Главное качество жителей Москвы в интервью «Москвич Mag» определил известный хореограф, ведущий шоу «Танцы» на ТНТ Егор Дружинин. По его мнению, жителей столицы отличает их сбалансированность.

«Они энергичнее жителей многих сонных провинциальных или курортных городов, но обходятся без экзальтированности и суеты жителей огромных мегаполисов», — объяснил он.

По его словам, в сравнении с другими мировыми столицами, в Москве лучше развиты система общественного транспорта, уровень работы социальных служб и качество коммунальных служб, отвечающих за чистоту.

Ранее отличительное качество москвичей от жителей других городов назвал советский и российский рок-музыкант, поэт, певец и автор песен Найк Борзов.