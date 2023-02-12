Диетолог Гинзбург назвал лучшее средство для душевного спокойствия

Лучшее средство для душевного спокойствия человека назвал в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» популярный диетолог Михаил Гинзбург.

«Самый главный минерал для нашего душевного спокойствия — это магний. Если у нас с магнием все нормально, мы гармоничны, у нас хорошее настроение, прекрасный сон, и никакие стрессы нам не страшны. Магний, кстати, способствует синтезу АТФ, нашей главной энергетической молекулы», — заявил эксперт.

По его словам, магний также регулирует работу желчного пузыря, улучшает отток желчи, облегчает функционирование кишечника. Минерал уберегает от ночных судорог икроножных мышц, предупреждает нарушения сердечного ритма, помогает снизить до нормы повышенное артериальное давление. «И даже нормальный синтез коллагена без магния ну никак не обходится», — отметил врач.

Гинзбург посоветовал своим подписчикам следить за достаточным потреблением богатых магнием продуктов, а именно: листовых овощей и зелени, отрубного хлеба, тыквенных семечек, кунжута, миндаля и других орехов.

«Можно на регулярной основе употреблять магниевые минеральные воды или добавки с магнием. При этом лучше брать органические и хелатные формы минерала», — предложил диетолог.

Суточная потребность в магнии для женщины составляет 300 миллиграммов, для мужчины — 400 миллиграммов, уточнил Гинзбург. Одним из главных проявлений дефицита этого минерала эксперт назвал постоянное чувство усталости.

Ранее известный диетолог заявил о влиянии тыквенных семечек на интимную жизнь мужчин. Он пояснил, что тыквенные семечки содержат цинк, поэтому они намного полезнее подсолнечных и любых других.