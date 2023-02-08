Диетолог Гинзбург заявил о влиянии тыквенных семечек на интимную жизнь мужчин

О влиянии тыквенных семечек на интимную жизнь людей рассказал в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» популярный врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он пояснил, что тыквенные семечки содержат цинк, поэтому они намного полезнее подсолнечных и любых других.

«Цинк необходим для нормального функционирования мужской и женской половой сферы. Особенно мужской. Достаточное потребление цинка обеспечивает нормальный уровень тестостерона, полноценную продукцию семенной жидкости и подвижность сперматозоидов», — заявил диетолог. Специалист добавил, что цинк также помогает защитить организм человека от вирусов, «стабилизируя мембрану клеток-мишеней».

В тыквенных семечках содержится и еще один полезный минерал — селен. Он защищает организм от прогрессирования атеросклероза и продлевает жизнь людям с сердечно-сосудистыми болезнями.

«Исследования показали, что курсовой прием селена и коэнзима Q10 у пациентов старше 70 лет, перенесших инфаркт миокарда, может подарить им до пяти дополнительных лет жизни», — рассказал Гинзбург. Он посоветовал употреблять по 1-2 столовых ложки тыквенных семечек в день пять раз в неделю.

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