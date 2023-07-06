Два мумифицированных трупа обнаружили в московской квартире

Мумифицированные трупы 92-летнего мужчины и 84-летней женщины обнаружили в квартире дома по Ленинскому проспекту на юго-западе Москвы. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает MK.RU.

По данным издания, супруги умерли около месяца назад, их тела уже успели мумифицироваться за это время.

Так как квартира была закрыта изнутри, версию убийства следователи не рассматривают. Эксперты устанавливают причину смерти пенсионеров.

Ранее мумифицированный труп мужчины, погибшего около трех лет назад, обнаружил в московском парке прохожий.