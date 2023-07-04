14:39, 04 июля 2023
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Мужчина нашел мумифицированный труп в московском лесу
Мумифицированный труп нашли на дереве в лесу в Новой Москве.
Висевший на дереве мумифицированный труп нашел в лесу в Троицке на территории Новой Москвы гулявший там мужчина, сообщает SHOT.
По данным канала, эксперты считают, что мужчина погиб около трех лет назад. Из-за давности смерти его точный возраст установить невозможно. Сейчас специалисты устанавливают точную причину смерти.
Ранее мумифицированный труп женщины обнаружили в одной из квартир на юге-западе Москвы.