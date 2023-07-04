Мужчина нашел мумифицированный труп в московском лесу

Висевший на дереве мумифицированный труп нашел в лесу в Троицке на территории Новой Москвы гулявший там мужчина, сообщает SHOT.

По данным канала, эксперты считают, что мужчина погиб около трех лет назад. Из-за давности смерти его точный возраст установить невозможно. Сейчас специалисты устанавливают точную причину смерти.

Ранее мумифицированный труп женщины обнаружили в одной из квартир на юге-западе Москвы.