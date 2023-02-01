Мясников назвал два правила завтрака

Два правила завтрака назвал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». В первую очередь, он призвал не пропускать утренний прием пищи.

«Просто поверьте: завтрак пропускать нельзя. Кто пропускает завтрак, тот толстеет», — заявил врач. Он пояснил, что еда с утра необходима для правильного метаболизма и запуска гормональной системы.

Кроме того, Мясников разрешил есть на завтрак любые продукты. «Утром вы можно есть все! Потому что у вас впереди целый день, вы все потратите», — отметил ведущий. Сам он признался в любви к оладьям и горячим бутербродам на завтрак.

Ранее Мясников заявил о важности употребления шоколада. Он отметил, что это природный антидепрессант, который бодрит и тонизирует.