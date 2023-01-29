Доктор Мясников заявил о важности употребления шоколада

Важность употребления шоколада объяснил в своей авторской программе на телеканале «Россия 1» известный врач и телеведущий Александр Мясников.

«Мы часто ограничиваем себя в сладком, в калориях… У меня для вас хорошая новость! Без шоколада здорового питания быть не может. Шоколад входит в семерку обязательных продуктов, по мнению ряда медицинских ассоциаций. Какая-бобы — это реально волшебное лекарство!» — заявил доктор.

Мясников объяснил, что шоколад содержит колоссальное количество биологически активных веществ, которые, в частности улучшают настроение, успокаивают кашель, укрепляют сосуды. Шоколад также входит в диету для предотвращения болезни Альцгеймера. Но есть надо не молочный шоколад, не содержащий ничего, кроме молочных жиров, а горький.

«Шоколад должен быть черным, с содержанием 70 и более процентов какао. В день надо съедать маленький кусочек, а не целую плитку», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что шоколад бодрит и тонизирует. «Это источник кофеина, и его там ненамного меньше, чем в кофе или чае. Но и гипертоникам, и сердечникам шоколад не противопоказан», — заметил Мясников.

Шоколад — это природный антидепрессант, в нем есть вещества, стимулирующие выработку серотонина и окситоцина, добавил медик.

Ранее Мясников развеял миф о важности употребления двух литров питьевой воды в день. Он пояснил, что около 1200 миллилитров жидкости организм усваивает вместе с твердой пищей.