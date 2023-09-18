Два пьяных мужчины устроили погром в центре Москвы и попали на видео

Два пьяных мужчины устроили погром в центре Москвы в районе Патриарших прудов и попали на видео. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», дебоширы сломали стол, принадлежавший веганскому кафе «Циники» на Богословском переулке.

На опубликованный кадрах один из них прыгает на столик на летней веранде заведения, из-за чего от него отлетает и падает на асфальт верхняя часть. Владельцы заведения уже написали заявление в полицию.

Кроме того, по словам очевидцев, выпившие москвичи разгромили парковку с самокатами возле соседних кафе.

Ранее 11-летняя девочка устроила вечеринку и разгромила родительскую квартиру в Москве.