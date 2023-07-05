Два тела обнаружили после тушения пожара в деревянном доме в Москве

Тела женщины и мужчины обнаружили в сгоревшем деревянном доме в поселке Птичное поселения Первомайское в Новой Москве. Об этом в среду, 5 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Точная причина возгорания здания неизвестна, специалисты установят ее по результатам пожарно-технической экспертизы.

По данным ТАСС, ночью на площади 100 квадратных метров горело неэксплуатируемое здание на улице Заречная, дом 22.

Ранее мужчина во время прогулки нашел мумифицированный труп в лесу в Новой Москве.