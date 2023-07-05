08:38, 05 июля 2023
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Два тела обнаружили после тушения пожара в деревянном доме в Москве
Тела мужчины и женщины обнаружили в сгоревшем доме в Новой Москве.
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Тела женщины и мужчины обнаружили в сгоревшем деревянном доме в поселке Птичное поселения Первомайское в Новой Москве. Об этом в среду, 5 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Точная причина возгорания здания неизвестна, специалисты установят ее по результатам пожарно-технической экспертизы.
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