Исследователь назвал два типа москвичей

Два типа москвичей назвал в беседе с «Мослентой» фольклорист, исследователь городов России, кандидат филологических наук, работающий над проектом «Народная история России» Никита Петров.

«Первый тип — это старые или коренные жители столицы. С ними ассоциируется множество самых разных вещей, например, Старый Арбат, роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита», песни Булата Окуджавы, книга Владислава Ходасевича «Некрополь», подмосковные дачи, куда горожане уезжают отдыхать летом, нелогичные, но очень милые семейные прозвища, небольшие церквушки, Ленком и так далее», — рассказал Петров.

Ко второму типу, по мнению фольклориста, относятся родившиеся не в Москве, но переехавшие сюда, «закрепившиеся» в городе и начавшие считать его своим. «Они более активные, с ними ассоциируется более высокий, чем в других регионах, уровень жизни, но они и не обходятся без понтов. И понты тут — очень важное дело», — поделился наблюдениями собеседник «Мосленты».

Демонстрацией успеха, продолжил Петров, может быть посещение модных заведений, ресторанов авторской кухни, клубов и баров, прогулки по Парку Горького, презрительное иногда отношение к «бедной культурной столице» Санкт-Петербургу, пользование электросамокатами, книги из магазина при музее современного искусства «Гараж», нон-фикшн, ярмарки и прочие подобные вещи. «Раньше сюда же входили вейпы, но сейчас эта мода уже уходит в прошлое», — добавил он.

Второй тип москвичей, по словам исследователя, видно значительно лучше. «Этот уровень культурного кода считывается быстрее, он находится на поверхности. А вот представителей первого типа нужно найти, хоть, на мой взгляд, это и не так уж сложно», — объяснил Петров.

Ранее москвич раскрыл причину сокращения населения севера столицы в 1990-е. По его мнению, виной всему были пагубные привычки.