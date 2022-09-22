Москвич раскрыл причину сокращения населения севера Москвы в 90-е

Причину сокращения населения севера Москвы в 90-е годы «Мосленте» раскрыл житель района Бибирево Александр. Москвич отметил, что всему виной пагубные привычки.

«В 90-е с развалом Советского Союза у всех появилась так называемая свобода — началась торговля наркотиками, криминал, убийства, суициды. Именно в это время умерло много молодых людей, а рождаемость упала. За счет этих факторов население района сильно сократилось», — объяснил он.

Тогда же, по его словам, в столице начали появляться первые торговые палатки, где продавали совершенно все: от продуктов до алкоголя. При этом сначала таких предпринимателей часто обманывали — брали товар из окошка и сбегали, не заплатив.

Ранее главные проблемы жизни в подмосковном Лосино-Петровском раскрыли местные жители. Среди основных из них горожане назвали отсутствие досуговых мест, плохие дороги и неудовлетворительное качество воды.