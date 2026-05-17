Двое детей на электросамокате попали под колеса автомобиля

Двое детей 2012 года рождения, двигаясь на одном электросамокате, попали под колеса автомобиля в Москве на улице Берзарина. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем канале в Мах.

Несовершеннолетние решили пересечь проезжую часть, не спешиваясь и на запрещающий сигнал светофора. Мальчиков доставили в больницу.

«Родители! Объясните детям Правила дорожного движения. Запрещено и опасно передвигаться на электросамокате вдвоем», — добавили в прокуратуре.

Установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и результаты процессуальной проверки, находятся на контроле в прокуратуре Северо-Западного административного округа.

Ранее на востоке Москвы автобус наехал на женщину, от полученных травм она скончалась на месте происшествия.