17:01, 09 июля 2023
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Два человека погибли в канализационном колодце в Подмосковье
Два человека погибли в канализационном колодце в Раменском.
Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ
Два человека погибли в канализационном колодце в подмосковном Раменском. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника телеканала, погибшими оказались двое рабочих. Смерть мужчин наступила при проведении ремонтных работ в канализационной сети.
Тела погибших были найдены в воскресенье, 9 июля. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы строитель сорвался с высоты 17-го этажа и погиб.