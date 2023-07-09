Два человека погибли в канализационном колодце в Подмосковье

Два человека погибли в канализационном колодце в подмосковном Раменском. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника телеканала, погибшими оказались двое рабочих. Смерть мужчин наступила при проведении ремонтных работ в канализационной сети.

Тела погибших были найдены в воскресенье, 9 июля. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы строитель сорвался с высоты 17-го этажа и погиб.