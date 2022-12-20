Москвичи поблагодарили дворника за работу и решили сделать ему подарок

Жители одного московского района поблагодарили своего дворника за хорошую работу, проделанную им во время сильных снегопадов, и решили сделать ему подарок. Россиянка посвятила мужчине по имени Бурхон публикацию в группе «Район Алексеевский/Останкино/Ростокино» в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Хочу публично поблагодарить нашего дворника Бурхона за то, что наш двор не утопал в снегу, а мы могли спокойно ходить по очищенным дорожкам!» — написала она, приложив фотографию мужчины.

Автор публикации отметила, что в то же время соседние дворы, как и многие в столице, утонули в снегу, когда как двор на улице Бориса Галушкина, дом 18 был убран.

«Браво нашим ребятам дворникам, которые убирают этот снег с утра до ночи!», «Спасибо за этот пост, всем крепкого здоровья, взаимопонимания!» «В ЖЭК позвоните, попросите отблагодарить или скиньтесь на подарок. Бурхону это очень поможет, думаю», — прокомментировали юзеры. Автор публикации ответила, что мужчина обязательно будет отблагодарен и без презента не останется.

Ранее сообщалось, что Москва столкнулась с нехваткой дворников перед началом зимы.