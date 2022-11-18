Москва столкнулась с нехваткой дворников перед началом зимы. Дефицит кадров в столице составляет 50 процентов, рассказала «Известиям» зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

«Люди не стремятся в эту отрасль — зарплаты работника ЖКХ ниже, чем средние по региону, работа неблагодарная. Поэтому проблема остается. Сильно ли нехватка кадров отразится на чистоте города, зависит от того, насколько снежной окажется зима. В целом Москва лучше других регионов оснащена техникой, поэтому при средней снежной зиме машины справятся», — сообщила Разворотнева.

По ее словам, нехватка работников в сфере ЖКХ начала ощущаться в период пандемии, когда многие приезжие, работавшие дворниками, начали уезжать из России. Отток иностранцев продолжается и сейчас.

По словам зампреда комитета, проблему пытались решать с помощью перепрофилирования кадров в центрах занятости. Людей, потерявших работу, город бесплатно переучивал на работников строительной сферы и ЖКХ. Однако повышение зарплат или льготное предоставление жилья для повышения привлекательности этой работы не рассматривалось.

«Известия» сообщают, что на сайте Центра занятости населения Москвы открыто почти полторы тысячи вакантных мест на позицию дворника. Так, например, в ГБУ «Жилищник Басманного района» требуется 200 сотрудников, ГБУ «Жилищник района Теплый Стан» — 60, а в Ясенево, Обручевском районе и районе Хорошево-Мневники доступно по 50 мест.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что высота снежного покрова в Москве к выходным увеличится до 13-15 сантиметров.