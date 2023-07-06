Полиция задержала двух молодых людей за изнасилование женщины в московском парке

Два молодых 21-летних человека были задержаны полицией за изнасилование ранее незнакомой им женщины в парке на юге Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное группой лиц»), сообщает Главное следственное управление СК РФ по столице.

По данным следствия, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. 49-летней пострадавшей они сначала угрожали убийством, после чего изнасиловали. Подозреваемые арестованы.

Ранее сообщалось, что злоумышленники изнасиловали 48-летнюю женщину в парке у Борисовских прудов в ночные часы.