14:13, 06 июля 2023
1 мин.
Полиция задержала двух молодых людей за изнасилование женщины в московском парке
Два молодых человека изнасиловали незнакомую женщину в парке на юге Москвы.
Фото: Telegram-канал «Столичный СК»
Два молодых 21-летних человека были задержаны полицией за изнасилование ранее незнакомой им женщины в парке на юге Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное группой лиц»), сообщает Главное следственное управление СК РФ по столице.
По данным следствия, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. 49-летней пострадавшей они сначала угрожали убийством, после чего изнасиловали. Подозреваемые арестованы.
Ранее сообщалось, что злоумышленники изнасиловали 48-летнюю женщину в парке у Борисовских прудов в ночные часы.