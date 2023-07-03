Двое мужчин изнасиловали москвичку в парке

Двое мужчин напали на москвичку во время ночной прогулки в зоне отдыха у Борисовских прудов, сообщает РЕН ТВ.

По словам потерпевшей, двое молодых людей в темной одежде напали на нее в половине первого ночи. Злоумышленники изнасиловали 48-летнюю женщину и скрылись. Потерпевшая написала заявление в полицию.

Ранее в Москве извращенец напал на женщину во время пробежки в Битцевском лесопарке. Пострадавшая рассказала правоохранителям, что неизвестный подбежал к ней сзади, схватил за шею и залез в трусы.