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20:08, 03 июля 2023
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Двое мужчин изнасиловали москвичку в парке

Двое мужчин изнасиловали москвичку во время ночной прогулки у прудов.

Двое мужчин изнасиловали москвичку в парке
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Двое мужчин напали на москвичку во время ночной прогулки в зоне отдыха у Борисовских прудов, сообщает РЕН ТВ.

По словам потерпевшей, двое молодых людей в темной одежде напали на нее в половине первого ночи. Злоумышленники изнасиловали 48-летнюю женщину и скрылись. Потерпевшая написала заявление в полицию.

Ранее в Москве извращенец напал на женщину во время пробежки в Битцевском лесопарке. Пострадавшая рассказала правоохранителям, что неизвестный подбежал к ней сзади, схватил за шею и залез в трусы.