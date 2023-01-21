Врачи извлекли из бронхов младенца крупный фрагмент ели

Врачи МОНИКИ извлекли из бронхов младенца крупный фрагмент ели, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В бронхе мальчика мы увидели фрагмент ветки ели длиной около четырех сантиметров. Работа предстояла кропотливая. Нужно было извлечь как стебель ветки, так и многочисленные хрупкие иголки», — цитирует ведомство руководителя эндоскопического отделения МОНИКИ Елену Вакурову. С помощью эндоскопических инструментов врачи полностью удалили инородное тело, после чего освободили бронхи младенца.

В Минздраве рассказали, что в консультативно-диагностический центр МОНИКИ имени Владимирского обратилась женщина с пятимесячным ребенком, который играл с новогодней елкой и случайно проглотил ее ветку, из-за чего у него появился сильный кашель и развилось обильное слюноотделение.

Мать попыталась извлечь инородное тело самостоятельно, но не смогла, поэтому обратилась к специалистам. Проведенная медиками диагностика показала наличие инородного тела в правом бронхе. Мальчика экстренно госпитализировали.

Сейчас малыш чувствует себя хорошо, его выписали домой, уточнили в Минздраве Подмосковья.

Ранее подмосковные врачи детской клинической травматолого-ортопедической больницы удалили ребенку шестой палец на ступне. Такая патология называется полидактилией — это врожденный порок развития.