11:55, 13 ноября 2022
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Джиган поделился собственным методом похудения
Кадр: @samoylovaoxana
Собственным методом похудения в сторис в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) у своей жены Оксаны Самойловой поделился российский рэпер Джиган. Он признался, что планирует сбросить несколько килограмм благодаря тому, что будет пить меньше пива.
«Пива на два ящика в день меньше буду пить», — ответил исполнитель на вопрос супруги о том, как он планирует похудеть.
Ранее Джиган поделился подробностями свадьбы с Самойловой. «Дата классная была, числа терялись. 12.12.12 — это была последняя красивая дата в этом столетии», — признался он.