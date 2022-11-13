Джиган поделился собственным методом похудения

«Пива на два ящика в день меньше буду пить», — ответил исполнитель на вопрос супруги о том, как он планирует похудеть.

Ранее Джиган поделился подробностями свадьбы с Самойловой. «Дата классная была, числа терялись. 12.12.12 — это была последняя красивая дата в этом столетии», — признался он.