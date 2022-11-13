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11:55, 13 ноября 2022
1 мин.

Джиган поделился собственным методом похудения

Джиган поделился собственным методом похудения
Кадр: @samoylovaoxana

Собственным методом похудения в сторис в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) у своей жены Оксаны Самойловой поделился российский рэпер Джиган. Он признался, что планирует сбросить несколько килограмм благодаря тому, что будет пить меньше пива.

«Пива на два ящика в день меньше буду пить», — ответил исполнитель на вопрос супруги о том, как он планирует похудеть.

Ранее Джиган поделился подробностями свадьбы с Самойловой. «Дата классная была, числа терялись. 12.12.12 — это была последняя красивая дата в этом столетии», — признался он.

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