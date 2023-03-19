Джиган прокомментировал слухи о расставании с женой

Слухи о расставании с женой, появившиеся на фоне новостей о том, что супруги не живут вместе, прокомментировал в беседе с Super.ru рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн). Исполнитель заявил, что не живет с Оксаной Самойловой и детьми в одном доме из-за записи нового альбома.

Он пояснил, что нетрезвые и шумные коллеги, а также громкая музыка по ночам, создаваемая в процессе записи музыкального альбома, не радовали его жену, из-за чего артист принял решение на время уехать в их старый дом.

Ранее Оксана Самойлова в соцсетях сообщила, что перестала жить со своим мужем, репером Джиганом. Она уточнила, что пока не готова говорить о причинах разлада в семье.