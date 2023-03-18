18:26, 18 марта 2023
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Оксана Самойлова перестала жить с рэпером Джиганом
Блогер Оксана Самойлова рассказала подписчикам, что больше не живет вместе с Джиганом.
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com
Блогер Оксана Самойлова перестала жить со своим мужем, репером Джиганом. Об том она поделилась со подписчиками в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Сейчас мы не живем вместе», — написала Самойлова в своем блоге, отметив, что не хочет раскрывать детали их личной жизни с рэпером. Она также расскзала, что Джиган сейчас находится в Москве регулярно видится с их общими детьми.
Ранее Оксана Самойлова уехала из Москвы с детьми «в максимально странном состоянии».