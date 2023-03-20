Джиган появился с синяком под глазом на фотографии с детьми

Фото с синяком под глазом опубликовал рэпер Джиган в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Артист выложил серию совместных снимков со своими детьми.

На фото многодетный отец позирует с дочерями Ариелой, Леей, Майей и сыном Давидом во время отдыха на картинге. «Прекрасный день!» — подписал пост Джиган.

«Почему фингалы под глазами?», «А что там с глазом?» — встревожились подписчики звезды. На кадрах видно, что под левым глазом Джигана есть коричневатый синяк. Кто-то предположил, что певец мог получить травму во время занятий боксом.

Кроме того, фолловеров заинтересовало отсутствие на снимках жены Джигана, блогера Оксаны Самойловой. Ранее она сообщила, что они с супругом перестали жить вместе. Самойлова уточнила, что пока не готова говорить о причинах разлада в семье.