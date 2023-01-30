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14:23, 30 января 2023
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Уехавший из России Джиган был замечен в Израиле

Уехавший из России Джиган был замечен в Израиле
Фото: Telegram-канал Mash

Уехавшего из России известного рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) заметили в МВД израильского города Хайфа. Предположительно, певец подавал документы на получение гражданства страны, сообщают местные СМИ. По информации издания cursorinfo, исполнитель был в компании своей супруги Оксаны Самойловой.

«Артист находился на консульской проверке для получения гражданства Израиля», — говорится в сообщении.

Фотографии артиста в израильском МВД накануне опубликовал Telegram-канал Mash. Издание сообщает, что Джигана предположительно вызвали в консульский отдел уже второй раз, так как он не смог сразу доказать, что имеет еврейское происхождение (являющееся одним из обязательных условий для получения гражданства).

Ранее Джиган рассказал о своем самочувствии после укуса медузы. По его словам, двухметровая фиолетовая медуза напала на него во время купания на частном пляже арендованной виллы.

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