Джиган рассказал о самочувствии после укуса медузы

Рэпер поблагодарил волновавшихся поклонников и сообщил, что чувствует себя лучше. «Спине намного легче. Джига с вами. А медуза — пошла на ***», — заключил он.

Подробностями случившегося Джиган поделился ранее в своем Telegram-канале. Он рассказал, что двухметровая фиолетовая медуза напала на него во время купания на частном пляже арендованной виллы.

«Я ей говорю: "Ты гонишь? Я здесь арендую виллу, кусок этого пляжа. Это мое сегодня". Она говорит: "Будем [драться]". Я в одну руку — краба, в другую — барракуду, начинаю защищаться. Короче, мы втроем [победили] эту медузу. И эта тварь последним щупальцем, как крыса, меня [ужалила] в спину», — в экспрессивной манере описал произошедшее рэпер, используя обсценную лексику.

Ранее Джиган поделился с подписчиками собственным методом похудения. Он признался, что планирует сбросить несколько килограммов благодаря тому, что будет пить меньше пива.