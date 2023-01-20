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17:41, 20 января 2023
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Джиган рассказал о самочувствии после укуса медузы

Джиган рассказал о самочувствии после укуса медузы
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярный рэпер Джиган, пострадавший от укуса медузы во время отдыха в Дубае, рассказал о своем самочувствии. Певец выложил видео с пляжа в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Рэпер поблагодарил волновавшихся поклонников и сообщил, что чувствует себя лучше. «Спине намного легче. Джига с вами. А медуза — пошла на ***», — заключил он.

Подробностями случившегося Джиган поделился ранее в своем Telegram-канале. Он рассказал, что двухметровая фиолетовая медуза напала на него во время купания на частном пляже арендованной виллы.

«Я ей говорю: "Ты гонишь? Я здесь арендую виллу, кусок этого пляжа. Это мое сегодня". Она говорит: "Будем [драться]". Я в одну руку — краба, в другую — барракуду, начинаю защищаться. Короче, мы втроем [победили] эту медузу. И эта тварь последним щупальцем, как крыса, меня [ужалила] в спину», — в экспрессивной манере описал произошедшее рэпер, используя обсценную лексику.

Ранее Джиган поделился с подписчиками собственным методом похудения. Он признался, что планирует сбросить несколько килограммов благодаря тому, что будет пить меньше пива.

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