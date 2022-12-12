Опубликованы первые свадебное фото Джигана и Оксаны Самойловой

Первые свадебные фото с рэпером Джиганом опубликовала его жена, блогер Оксана Самойлова, в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Звездная чета устроила повторное торжество в 10-летнюю годовщину брака.

На снимках Оксана и Джиган позируют в домашнем интерьере, украшенном белыми цветами. Свадебный образ Самойловой — расшитое стразами платье с длинным шлейфом, фата и букет белых роз. Джиган надел костюм-тройку, причем рубашка и пиджак у него белые, а жилетка и галстук-бабочка — черные.

«Эта свадьба куда важнее спустя 10 лет. Сегодня наша уже такая большая семья переходит на следующий уровень вместе, в окружении четырех детей», — призналась блогерша. Она сообщила, что для нее этот день очень волнителен.

Ранее Самойлова раскрыла стоимость своего главного свадебного платья. Она рассказала, что в течение торжества сменит несколько нарядов, но основной обошелся ей в 2,5 миллиона рублей.