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10:08, 08 декабря 2022
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Самойлова раскрыла стоимость своего главного свадебного платья

Самойлова раскрыла стоимость своего главного свадебного платья
Кадр: @samoylovaoxana

Стоимость своего главного свадебного платья раскрыла в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова. Она рассказывала, что в течение торжества сменит несколько нарядов.

«Платье стоит 2,5 миллиона рублей. Чтобы вы понимали, оно создано из тысячи малюсеньких хрусталиков, каждый из которых пришивается к наряду вручную», — сказала знаменитость.

Самойлова призналась, что объездила половину свадебных салонов Москвы и не нашла подходящего варианта. И уже было отчаялась найти платье своей мечты, но увидела его в интернете. «Я надеялась, что сошью со швеей такое платье, но это нереально. Мне посчастливилось — совершенно случайно дизайнер связался со мной и захотел подарить его», — рассказала она.

Ранее Самойлова объяснила смысл свадьбы с Джиганом. Она отметила, что первое торжество прошло очень скромно.

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