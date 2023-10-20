Джиган примерил на себя образ Тимати и попал на видео

Видеозапись с рэпером Джиганом (Денис Устименко-Вайнштейн) в образе рэпера Тимати (Тимур Юнусов) появилась в соцсетях у жены исполнителя, блогера Оксаны Самойловой. Ролик она опубликовала в сторис на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).