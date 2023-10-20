04:24, 20 октября 2023
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Джиган примерил на себя образ Тимати и попал на видео
В соцсетях появилось видео с рэпером Джиганом в образе рэпера Тимати.
Кадр: @samoylovaoxana
Видеозапись с рэпером Джиганом (Денис Устименко-Вайнштейн) в образе рэпера Тимати (Тимур Юнусов) появилась в соцсетях у жены исполнителя, блогера Оксаны Самойловой. Ролик она опубликовала в сторис на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«Чисто настоящий Тиман. Сбоку просто один в один», — говорит на видео Самойлова.
На кадрах бритый налысо в жизни Джиган показался в пышном черном парике с усами и бородой и в черных очках.
Ранее яркий макияж 12-летней дочери Джигана возмутил пользователей сети.